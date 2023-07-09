За інформатаками на Кличка стоїть Єрмак, а воїнів ЗСУ використовують втемну - ЗМІ

За інформаційними атаками на міського голову Києва Віталія Кличка стоїть керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який доручив вирішення цього питання комунікаційнику і фігуранту справ НАБУ Юрію Голику.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Мар’ян Ощановський, передає "Прямий".

Йдеться передусім про претензії громадських активістів до Віталія Кличка відносно голови компанії “Київміськбуд”, якого нещодавно відсторонили від посади на час аудиту.

“Так ця історія виглядає ззовні: занепокоєні розвитком міста небайдужі громадяни висловлюють публічно свої зауваження роботі міської влади. Утім, є один невеликий, але важливий нюанс. За даними джерел, тиск на Кличка, який відбувається через окремих “лідерів думок” і “громадських активістів” може бути частиною спланованої системної кампанії, за якою стоїть людина на ім’я Андрій Єрмак. Виконавцем замовлення нібито є комунікаційник і фігурант кримінальних справ НАБУ Юрій Голик. Саме Голик, за інформацією джерела, щільно співпрацює з екс-народним депутатом Юрієм Левченком, який раніше входив до партії “Свобода”, а нині очолює свою мікрополітсилу “Народовладдя” і усіляко просуває активістів своєї партії в публічній площині”, – написав Ощановський.

За його інформацією, одним із таких активістів є учасник російсько-української війни Олег Симороз, який балотувався від партії “Народовладдя” в 2020 році до Київради. Симороз є міським активістом, який бореться проти незаконної забудови.

Отож коли він написав критичний пост щодо Кличка і Кушніра, зокрема, і про зв’язки останнього зі старими справами Міноборони, і щодо відсутності рішень мера про звільнення глави “КМБ”, це виглядало цілком органічно.

“Ба більше, Олег Симороз міг і не знати, що, запропонувавши йому написати такий пост, Левченко (сам він також публічно критикує Кличка) насправді залучає свого товариша “на підряд” до Голика”, – пише Ощановський.

Голик, і, очевидно, з його подачі і Левченко, не вперше експлуатують “втемну” щиру активістську позицію воїна ЗСУ, відзначає експерт. До цього вони також публікували інші пости про Кушніра, а також разом критикували Кличка за виступи на урбанфорумі у Львові.

Крім того, раніше нардеп Олександр Дубінський писав про можливе “вкидання” через Симороза недостовірної інформації про нібито причетність Дубінського махінацій з землею лікарні в Києві, а також про нібито вплив на голову Київської обласної ради.

“Цілком ймовірно, що Олег щиро протестує проти несправедливості в місті, ба більше, його запалу і енергії цілком вистачить для активної політичної діяльності. Проте чи варто починати кар’єру борця за справедливість із участі у замовних активностях, явно спрямованих не на поліпшення життя киян, а на переділ влади у столиці і бажання отримати під свій контроль щонайбільше фінансових потоків Андрієм Єрмаком і його оточенням та бізнес-партнерами. Про це, до речі, також робило розслідування видання Bihus.info. Тож можливо, іншим активістам, завербованим Голиком, варто вивчити матчастину, перед тим як вступати в бійку на одній зі сторін”, – резюмує політолог.