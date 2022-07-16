За місяць росіяни двічі відвідували Іран, щоб оглянути бойові БПЛА — ЗМІ

Російська делегація відвідала аеродром Кашан у Ірані щонайменше двічі за останній місяць, щоб перевірити бойові безпілотники. Про це 16 липня повідомив телеканал CNN з посиланням на радника з національної безпеки Джейка Саллівана та данні, отриманих після аналізу супутникових знімків.

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"У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА, включно з бойовими БПЛА. Ми вважаємо, що нещодавно Тегеран проводив для офіційної російської делегації демонстрацію своїх БПЛА. Це свідчить про те, що Росія зацікавлена в купівлі іранських бойових БПЛА", — розповів Салліван.

За інформацією Білого дому, представники Москви були в Ірані 5 липня, щоб оглянути бойові БПЛА. Відомо, що це вже була друга поїздка за осанні тридцять днів.

В США впевнені, що уряд Ірану готується передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку. Однак, міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіян заявив, що офіційний Тегеран не приймав рішення передавати Росії озброєння, у тому числі немає планів щодо постачання бойових безпілотників.

На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідає Іран наступного тижня (18-24 липня). При цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорюватиме з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.