За вступление в НАТО на референдуме проголосовали бы 74% - опрос Центра Разумкова

Около 74% намеренных поучаствовать в гипотетическом референдуме о вступлении Украины в НАТО и определившихся со своей позицией проголосовали бы "за". Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Так, намерение принять участие в таком плебисците выразили 66,8%, точно не пошли бы на него 19,7%, а 13,5% не определились, как поступили бы. Из тех, кто пошел бы на референдум, 69,6% поддержали бы вступление Украины в НАТО, 24,5% проголосовали бы против, а 5,9% еще определились со своей позицией.

В свою очередь, несколько более готовы (69,1%) украинцы принять участие в гипотетическом референдуме по ее вступлению в Европейский союз. Еще 17,7% на него не пошли бы, а 13,2% с ответом затруднились.

Среди тех, кто пошел бы, 78,2% проголосовали бы за вхождение страны в ЕС, 17,7% - против, а 4,1% пока не решили как именно. Таким образом, при таком раскладе вариант "за" получил бы 81,5% голосов.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря по заказу телеканала "Эспрессо" среди 2005 респондентов. Их опрашивали методом личных интервью по месту проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, что параллельно результаты аналогичного опроса, причем более свежего, опубликовал Киевский международный институт социологии. Они хоть и продемонстрировали дальнейший рост поддержки украинцами евроатлантической интеграции, но оказались менее оптимистичны в этом отношении, чем исследование Центра Разумкова. Однако в отличие от последнего, опрос КМИС был телефонным.

Напомним также, что, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале ноября, за вступление Украины в НАТО проголосовало бы 58% респондентов.

КМИС же до этого проводил исследование по этому вопросу в начале июня: тогда проголосовать на гипотетическом референдуме за вступление Украины в НАТО готовы были лишь 48% украинцев, но динамика показывала рост этого показателя.