Залужний про Резнікова: Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування

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Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості, а будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Із такою заявою виступив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Із початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості.

У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив він.

Головнокомандувач зазначив, що система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни.

Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами.

Залужний підкреслив, що "перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил".