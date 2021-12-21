Замглавы Киевской прокуратуры Вдовиченко могла оформить недвижимость и авто на подставных людей, – СМИ

Заместитель главы Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко бесплатно пользуется недвижимостью и автомобилями, оформленными на третьих лиц

Как сообщают "Українські новини" со ссылкой на "Комментарии", Вдовиченко работает в органах прокуратуры с 2012 года. Нынешнюю должность занимает с сентября 2020 года. Издание проанализировало ее декларации о доходах и выявило "необъяснимый официальными доходами рост активов".

"Вместе с квартирами и машинами в декларациях появляются неизвестные люди, которые почему-то отдали свое имущество прокурору в бесплатное пользование. По крайней мере, именно в этом Вдовиченко пытается нас убедить", – говорится в материале.

С мая 2019 года Вдовиченко бесплатно проживает в доме площадью 80 кв. м в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дом и земельный участок оформлен на Сергея Левандовского. Ранее этот же человек предоставил семье прокурора в бесплатное пользование внедорожник Range Rover Evoque. Издание не сумело выявить родственные связи Левандовского с Вдовиченко, предположив, что прокурор может использовать его как подставное лицо при оформлении своих активов.

В 2016 году в распоряжении семьи прокурора появилась квартира в Киеве площадью 90,5 кв. м. В декларации указано, что ее за $29,6 тыс. купила пенсионерка Галина Вдовиченко – бабушка тогдашнего мужа Марии Вдовиченко Алексея. На тот момент единственными доходами женщины была пенсия – 2,2 тыс. грн в месяц.

В тот же период семья прокурора бесплатно пользовалась двумя автомобилями, оформленными на третьих лиц: Honda Accord (2008 г.в.) и Volkswagen Jetta (2015 г.в.). "Можно предположить, Мария и Алексей Вдовиченко купили квартиру и два автомобиля сами, а чтобы не пришлось объяснять НАПК, откуда у них столько денег, оформили их на родственников и знакомых", – говорится в материале.

Издание сообщает, что в 2018 году Мария Вдовиченко получила право пользования квартирой, которая ранее принадлежала Голосеевской РГА. Согласно декларации, когда-то коммунальная квартира была переоформлена на юридическое лицо и теперь находится в распоряжении дочери прокурора Катерины.

"Из последней декларации исчез глава семейства Алексей (работал в военной прокуратуре, после в Генпрокуратуре – Delo.ua). То ли брак действительно распался, то ли супруги пошли на фиктивный "развод", чтобы не "светить" доходы и активы друг друга", – пишет издание.