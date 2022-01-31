Заседание Совбеза ООН: постпред России обвинил в эскалации напряженности Запад и покинул зал

В понедельник, 31 января, Совет безопасности ООН, по инициативе Соединенных Штатов Америки, провел заседание, посвященное обсуждению скопления войск России вблизи границы с Украиной. Трансляцию провел “5 канал”.

Несмотря на протесты представителя России в Совбезе ООН, большинство членов проголосовали за проведение заседания по вопросу напряженности на украинско-российской границе. Против были только РФ и КНР.

"Ситуация угрожает мировому порядку. Одна страна не может переписывать границы другой страны силой", — заявила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что РФ продолжает расширять свое присутствие возле границы Беларуси с Украиной, где уже более 30 тысяч военных.

Заместитель представителя Великобритании в ООН Джеймс Кариуки отметил, что пребывание российских войск на границе с Украиной — это "самое большое военное развертывание в Европе за десятилетие".

"Концентрация существенных военных сил на границе суверенного государства является потенциальным конфликтом и указывает на негативные намерения России, поскольку эта страна уже нарушала территориальную целостность Украины", — заявил постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер.

Представитель России Василий Небензя обвинил в возникновении напряженности страны Запада: "Военные акции России против Украины, как они утверждают, должны произойти уже через недели или дни, в то же время никакие серьезные доказательства не представлены. Однако они раздули истерию настолько, что от этого украинские соседи уже испытывают экономическое влияние. Говоря о проблеме деэскалации, они сами нагнетают напряжение и провоцируют эскалацию".

Небензя отметил, что РФ проведет собственное заседание Совбеза ООН по Украине в середине февраля, когда будет председательствовать в этом органе. Затем он покинул заседание.

"Мы не верим в заявления России, а верим лишь практическим действиям и отводу войск от границы", — заявил представитель Украины Сергей Кислица.

"Мой президент неоднократно подчеркивал, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", - добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что страна выступает за мирное урегулирование конфликта, но готова дать отпор в случае агрессии.

Ранее российские власти требовали от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии невступления Украины в Альянс в будущем. 26 января США и НАТО ответили на требования России.