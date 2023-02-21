Засновник фонду "Повернись живим" отримав посаду в Міноборони

Кабінет міністрів України під час засідання 21 лютого призначив волонтера та засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу на посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку.

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Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Крім того, колишнього нардепа Андрія Шевченка призначили заступником міністра з питань євроінтеграції.

Раніше Дейнега зазначав, що він погодився на пропозицію стати заступника міністра оборони, оскільки наразі в нього немає стримуючих зобовʼязань, а також тому, що "журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами" і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником перевагами може бути лише технічна і мотиваційна.

Нагадаємо, Дейнега заснував благодійний фонд "Повернись живим" у 2014 році. У 2020 році спільно з Міністерством закордонних справ України він зібрав кошти серед українських дипломатів для допомоги військовим в боротьбі з Covid-19.

2022 року Дейнега заснував проєкт Ukrainian Witness, що займається фільмуванням злочинів росіян під час повномасштабного вторгнення до України.

Він нагороджений орденом "За заслуги" III ст. та відзнакою Президента України — Хрестом Івана Мазепи. Крім того, в 2016 році міністр оборони України Степан Полторак вручив волонтеру медаль "За сприяння Збройним силам України".

Нагадаємо, в Міноборони кадрові перестановки сталися після скандалу щодо розкрадання грошей, виділених на харчування військових. Ситуація призвела до звільнення іншого заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також начальника закупівельного департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, які 2 лютого були заарештовані.