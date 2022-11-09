Затримання СБУ колаборантів з УПЦ МП – удар по агентурній мережі Росії – експерт

Гібридна "опіумна" війна, яку веде Російська православна церква в Україні, є частиною військового плану Путіна. Тому одне з головних завдань СБУ сьогодні – активно відпрацьовувати колаборантів та агентів у рясах, вважає політолог Євген Магда.

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За його словами, в СБУ усвідомлюють загрозу, яку несуть в собі дії УПЦ (МП).

Він нагадав, що протягом двох останніх тижнів СБУ висунула підозри одразу двом високопоставленим священникам цієї церкви у порушенні законодавства, а відомий митрополит Павло (Лебідь) був підданий обшуку на митниці, коли намагався виїхати на територію Молдови.

"В.о. голови СБУ Василь Малюк офіційно заявив, що затримано понад три десятки корегувальників в рясах, і це, як видається, не остаточна цифра, адже війна триває. Показово, що Малюк днями наголосив, що усвідомлює загрозу, яку несуть в собі дії УПЦ (МП)", - зазначив Магда.

Як додає політолог, потенційне об'єднання українських православних – "страшний сон для Москви", оскільки такий розвиток подій позбавить Гундяєва (Кирила) значної частини впливу на пострадянському просторі.

"Тож відпрацювання СБУ колаборантів з УПЦ МП – це удар по Росії, яка давно веде в Україні гібридну опіумну війну – війну за свідомість мільйонів наших співгромадян", - переконаний політолог.

Нагадаємо, днями вінницькому митрополиту Іонафу, у якого раніше СБУ провела обшуки, вручили підозру за розпалення релігійної ворожнечі. А на Харківщині Служба викрила ще одного настоятеля УПЦ, який закликав підтримати окупантів та виправдовував у своїх проповідях злочини росіян.

За словами очільника Служби безпеки України відомство наразі активізує напрям контррозвідки, адже церква МП, зокрема, – "ідеальне середовище для російських спецслужб". Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ виявила 33 ворожих агентів у лавах Української православної церкви Московського патріархату.