Зберігається загроза ракетних ударів по всій теріторії України, - Генштаб

В акваторії Чорного моря в готовності до зостусування зброї перебувають носії крилатих ракет.

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Про це повідомляє Генштаб.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. В готовності до зостусування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом доби 3 серпня російські війська атакували Чугуївський та Харківський райони області. Від обстрілів зі сторони росіян загинув чоловік 58 років у Чугуїв, як з'ясувалося, він — громадянин РФ.