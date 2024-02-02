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Збивають усе: Україна отримала дві нові системи ППО

Збивають усе: Україна отримала дві нові системи ППО
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

2 лютого в Україну доставили ще дві системи протиповітряної оборони західного зразка, які здатні збивати будь-які повітряні цілі.

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Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Він не став розголошувати назву зброї та партнерів, які її надали, але додав що Україна працює над тим, щоб таких систем стало ще більше.

"І головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", - сказав президент.

Новина оновлюється...

Автор:
Тетяна Гойденко