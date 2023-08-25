Зеленський анонсував рішення, які убезпечать країну від недобросовісних чиновників

Президент Володимир Зеленський обіцяв прийняти ряд законодавчих рішень, спрямованих на захист України від недобросовісних чиновників та депутатів.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, на наступному тижні відбудуться внутрішньополітичні наради, під час яких будуть обговорюватися можливості убезпечення держави від посадовців, що думають зовсім не про інтереси країни, але при цьому працюють в державній системі.

"Щодо законодавчих рішень... Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив", - сказав президент.

Більше деталей Зеленський не повідомив.

Крім того, він підбив підсумки своїх поїздок до Європи, наголосивши, що всі узгоджені заходи, про які вдалося домовитися з нашими партнерами, вже почали втілюватися в життя.

"Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів", - розповів глава держави.

Нагадаємо, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів.