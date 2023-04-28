Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади у Запорізькій та Дніпропетровській ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 240/2023, яким дозволив призначати на керівні посади у Дніпропетровській та Запорізькій ОВА військових.

Відповідний указ сьогодні, 28 квітня, оприлюднили на сайті президента України.

"Установити, що у період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації можуть бути заміщені військовослужбовцями, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу", – йдеться в тексті указу.

Він набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 лютого призначив нових керівників трьох обласних державних адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської.

Так, Дніпропетровську область очолив Сергій Лисак, який до призначення був начальником СБУ Дніпропетровської області.

А очільником Запорізької ОВА став Юрій Малашко, колишній в.о.голови Антитерористичного центру при СБУ.