Зеленський: Маємо сформувати танковий кулак і вийти на постачання літаків для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що після розблокування для ЗСУ західних сучасних танків, Україна має вийти на постачання ракет та літаків.

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"Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків… Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив на важливості прогресу і в інших аспектах оборонної співпраці.

"Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що чим більше оборонної підтримки військові на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2. Також президент США Джо Байден заявив, що США нададуть Україні 31 американський танк Abrams.

Як відомо, Німеччина могла очікувати, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1. Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.

Зазначимо, Силам оборони України важливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзники створили так звану "танкову коаліцію".