Зеленський пообіцяв Росії військову відповідь на "звірячий" удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російський ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок якого було зруйновано п'ятиповерховий будинок та загинуло четверо людей, отримає військову відповіть. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь - як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу - силу справедливості в усіх сенсах слова. І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під’їзд якого був зруйнований ракетою", - заявив президент.

Глава держави також поінформував, що провів у четвер чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке стосувалося "суто фронтової й безпекової ситуації".

"Загальну доповідь зробив Головнокомандувач [ЗСУ Валерій Залужний]. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", - прокоментував Зеленський.

Також, за його словами, об'єднане стратегічне угруповання військ "Одеса" доповіло щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема "стосовно того, що стосується Херсона й Херсонщини".

"Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон. Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - додав президент.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня внаслідок влучання ракети системи С-300 було зруйновано чотири поверхи в п'ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого, за попередніми даними, загинуло четверо осіб. Вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. Окрім зруйнованого будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок, в яких було вибито вікна та пошкоджено балкони.