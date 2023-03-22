Зеленський пообіцяв Росії військову відповідь на удари по Запоріжжю та Ржищеву

Президент Володимир Зеленський вказує, що Росія отримає військову відповідь України на кожний удар по її містах, зокрема на атаки по Запоріжжю та Ржищеву Київської області 22 березня. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах. Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину - усі удари Росії отримають як військову, так і політичну і юридичну відповідь", - заявив глава держави.

Зеленський розповів, що у середу відвідав українських військових в районі Бахмута Донецької області, зазначивщи, що йому боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла страшні страждання та руїни.

"Майже постійна, щогодинна сирена повітряної тривоги в Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю... Саме там, на Донбасі, на Харківщині, – всюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу", - підкреслив він.

Президент висловив впевненість у тому, що Росія програє цю війну, і що немає у світі суб’єкта, який не відчував би цього вже зараз - усі це розуміють. На його думку, "кожен російський убивця повинен розуміти", що ордер на арешт є "найкращим, що може з ними статися".

Нагадаємо, що внаслідок удару ворожих безпілотників по гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві Київської області у ніч на середу загинуло щонайменше сім людей, ще вісім були госпіталізовані. В свою чергу, внаслідок ракетного удару по дев'ятиповерхівках на набережній у Запоріжжі постраждало понад 30 людей.