Зеленский поручил Резникову сократить список профессий для постановки женщин на военный учет

Президент Владимир Зеленский заявил министру обороны Алексею Резникову, что необходимо уточнить ряд вопросов, связанных с военным учетом женщин, и сократить составленный перечень профессий для постановки на него, учитывая реальные нужды обороны государства. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, которую подала гражданка Яна Рашевченко, ее обращение поддержали более 37 тысяч граждан.

Зеленский отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, и не может быть привилегий или ограничений по половому признаку.

Но глава государства отметил, что общественный резонанс был вызван не столько нормами Конституции и законодательством Украины, сколько их неудачной реализацией.

"Я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению, в частности, таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра во время постановки на военный учет", – заявил Зеленский.

Также он поставил задачу решить вопрос о применении взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования этой процедуры.

Напомним, Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

В ведомстве заявили, что встать на военный учет обязаны женщины в возрасте 18-60 лет, даже беременные и с детьми до трех лет.

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