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Зеленський поїхав на передову в Донецьку область
Президент України Володимир Зеленський в День ЗСУ, 6 грудня, відправився на передову лінію фронту в Донецькій області. Про це він повідомив під час привітання українських військових з їх професійним святом.
Голова держави записав відеозвернення поблизу міста Слов'янськ, зазначивши, що традиційно зустрічає День Збройних сил України разом з військовослужбовцями на передовій.
"Ваша незламність, а отже наша незалежність. Ваша звитяга і наша подяка за це. Ваша мужність і наша гордість за це, ми пишаємось нашими Сухопутними військами, нашими Повітряними силами, пишаємось Військово морськими силами, пишаємося нашими Силами спеціальних операцій, пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими Десантно-штурмовими військами, пишаємося всіма, пишаємося Збройними силами України", — сказав Зеленський та попросив українців знайти час 6 грудня для вшанування загиблих захисників хвилиною мовчання.
Він підкреслив, що наразі зона бойових дій стала більшою, а інтенсивність зростає. При цьому президент впевнений, що українці обов'язково відзначать день ЗСУ на Майдані Незалежності в мирний час, але шлях до цього дня, як зазначив гарант, лежить через звільнення інших міст України, зокрема, Донецька, Луганська, а також Криму.Підписуйтесь на наш Telegram канал
6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Збройні сили України".
На сході України сьогодні – найскладніший напрямок, про що неодноразово повідомляв Зеленський. Найактивніші бойові дії ведуться поблизу Бахмута та Соледара.
Проте, в ISW впевнені , що саме Бахмут став пасткою для армії РФ. Крім цього, окупанти нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах.