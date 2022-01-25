Бывший глава ГУР Бурба, которого Зеленский обвинял в продаже информации: "Он предлагал мне возглавить Службу внешней разведки"

В 2020 году президент Владимир Зеленский предлагал Василию Бурбе возглавить Службу внешней разведки. Об этом бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Бурба заявил в интервью УП.

"В 2019 году, через две недели после победы Зеленского на выборах президента, мы с ним встретились. На докладе присутствовал Андрей Богдан. Это был нормальный диалог и продолжался почти 2 часа. Я сообщил верховному главнокомандующему о мероприятиях, проводимых ГУРом с начала 2019 года. Мы договорились с ним о докладах. То есть, ничего не изменилось", — рассказал генерал-полковник ВСУ Бурба о начале работы под руководством Зеленского.

Бурба отметил, что затем велась плановая деятельность, без замечаний к нему лично и к Службе внешней разведки.

"Кроме того, за пару месяцев до увольнения – июнь или май 2020 – мне предлагали возглавить Службу внешней разведки. Это было предложение от Зеленского в присутствии Андрея Ермака. Президент сообщил, что не то, что не имеет претензий к ГУРу, а наоборот удовлетворен работой управления военной разведки. Кроме того, я услышал о неудовлетворении работой Службы внешней разведки, поэтому мне было предложено перейти", — сказал генерал-полковник.

По его словам, президент, как верховный главнокомандующий, знал обо всех целях, планах и намерениях Службы внешней разведки.

Напоминаем, что в июле 20220 года в Беларуси выявили боевиков ЧВК "Вагнер". Украина проводила спецоперацию, чтобы задержать преступников. Однако белорусские власти передали их России. Как раз в этот период Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Через некоторое время после публикации громкого расследования Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которое передал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже, во время своего пресс-марафона, Зеленский сказал, что Бурба, пользуясь своей должностью, продавал информацию.