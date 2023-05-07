Зеленський про допомогу для військових: травень та червень мають стати плідними у постачанні зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що травень та червень мають стати плідними у постачанні зброї для українських військових і анонсував нові кроки щодо допомоги Україні.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні та червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", - зазначив Зеленський.

За його словами, триває підготовка санкційних рішень проти Росії, очікуються міжнародні зустрічі різного рівня у Києві щодо цього питання.

Також з партнерами ведуться переговори щодо зброї.

"Дуже детально опрацьовуємо з нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю", - сказав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що впевнений, що літаки від союзників поступлять в Україну після успішного контрнаступу.

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації, зокрема F-16, адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.