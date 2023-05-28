Зеленський про нічну атаку на Київ: пережив усі підлості загарбників, переживе й рашистів

Росіяни в ніч на 28 травня спрямували найпотужніший удар на Київ та область, але столиця за свою історію бачила різні підлості від загарбників, тому переживе і ці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх, переживе й рашистів. Жодного з них тут не буде! Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго й дуже різним народам несла поневолення", - зазначив він.

Президент наголосив,що Росію не врятують ні дрони, ні будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу.

"Цими днями ми вітаємо із Днем міста Київ та Олександрію, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг… Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії… Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі", - сказав він.

Нагадаємо, у повітряному просторі Києва у ніч на 28 травня сили ППО знищили понад 40 безпілотників окупантів. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці. Це вже чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня.

Зазначимо, сьогодні, 28 травня,українці відзначають День Києва.