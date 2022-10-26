Зеленський про співпрацю з Ізраїлем: після великої паузи я бачу кроки вперед

Президент Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатами співпраці з Ізраїлем, яка активізувалася останніми днями.

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Про це повідомляє пресслужба президента.

"Скажу вам чесно, я задоволений останніми днями. Ми почали працювати. Не говоритиму деталей, бо працювали наші розвідки, але я хочу сказати: після великої паузи я бачу ці кроки вперед", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що Україна очікувала тіснішої співпраці з Ізраїлем із самого початку повномасштабного вторгнення, оскільки ця країна в деталях знає, що таке війна, а ізраїльське суспільство цілковито підтримує українців.

"Нам потрібна допомога й політичне лідерство Ізраїлю. І, як я сказав, в останні дні це почалося", - наголосив президент.

Зеленський додав, що питанню двосторонньої співпраці України та Ізраїлю зараз присвячено чимало часу, адже є велике бажання, щоб між двома державами відносини були такими ж теплими, як і між суспільствами.

Раніше Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які наразі Росія замовила у Ірану.

Зазначимо, 23 жовтня сили Ізраїлю завдали ракетного удару по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.