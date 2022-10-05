Зеленський просить Раду звільнити голову НБУ Шевченка

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнили Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Відповідний проєкт постанови №8104 було внесено в парламент 5 жовтня.

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Наразі документ передано на розгляд керівництву парламенту, а також направлено на розгляд профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що Шевченко ввечері 4 жовтня оголосив, що "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які не може надалі ігнорувати", прийняв рішення залишити посаду голови НБУ та звернувся до Зеленського з проханням прийняти його відставку.

Як заявив депутат Ради від "Голосу" Ярослав Железняк, найбільш імовірним кандидатом на заміну Шевченку є колишній голова правління Ощадбанку (2014-2020) Андрій Пишний.

Сам Шевченко раніше також працював у Ощадбанку - радником голови правління у 2012-2014 роках, до цього у 2010-2011 роках очолював Терра Банк, у 2011-2012 роках був членом наглядової ради цієї фінустанови.

В 2014 році став першим заступником голови Укргазбанку, а з 2015 - його головою. Шевченко працював на цій посаді до 16 липня 2020 року, коли був призначений головою НБУ.