Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на якій обговорювалася ситуація на фронті. Наразі вся увага, як військових, так і керівництва держави зосереджена на тих напрямках, де ворог може зазнати поразки.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Провів Ставку. Ситуація на передовій - цьому основна увага. Доповіді - командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", - розповів президент.

За його словами, під час засідання було детально обговорено постачання та розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

Також було приділено увагу обороні, наступальним діям та здобуткам ЗСУ на передовій.

Минулого разу Зеленський проводив засідання Ставки 29 травня: тоді було прийнято низку рішень, зокрема стосовно протиповітряної оборони.

Попереднє засілання 24 травня стосувалося забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів, наявних та потенційних контрактів на їх постачання, динаміку нарощування власного виробництва, а також концепції розвитку авіації "з урахуванням переходу на нові типи літаків".