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Зеленський провів Ставку. Прийнято ряд важливих рішень
10 листопада президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було обговорено воєнний бюджет на 2024 рік, ситуацію на фронті та конкретні рішення щодо захисту Херсона.
Про це Зеленський написав в Тelegram.
Президент наголосив, що були розглянуті конкретні кроки для втілення стратегії по деокупації, а також уточнені всі плани та розрахунки для забезпечення ефективних дій на передовій. Було прийнято конкретні і важливі рішення щодо посилення захисту Херсона, включаючи збільшення потужностей протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.
Зеленський акцентував увагу на важливості воєнного бюджету на наступний рік, а особливий акцент було зроблено на завдання стати самостійнішими у виробництві снарядів, ракет, дронів та бронетехніки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з повідомленням, на засіданні представлені звіти від командувачів щодо поточної ситуації на фронті на ключових напрямках: Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мелітопольському та лівобережжі Херсонщини. Проаналізовано та уточнено стратегії відповіді на загрози.
Щодо евакуації українців з Гази, Зеленський наголосив, що робота триває. Нагадаємо, 9 листопада, Україна отримала дозволи на евакуацію із сектору Гази для 329 українців.
Нагадаємо, раніше Зеленський збирав Ставку 12 жовтня. Тоді на засіданні розглядалися три ключові питання: обстановка на фронті, питання озброєння та ситуація на Близькому Сході.