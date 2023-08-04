Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: обговорили фронт, розвиток ВПК та застосування високоточної зброї

У п'ятницю, 4 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій, зокрема, обговорили ситуацію на фронті та "зернову угоду".

Про це він повідомив у Telegram.

"Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - зазначив він.

Також на засіданні обговорили "зерновий коридор". По цьому питанню доповідали віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, командувач ВМС Олексій Неїжпапа та представники розвідок.

"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - наголосив президент.

Інше питання, яке обговорювалось на Ставці - розвиток ВПК. У цій частині доповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - зазначив президент.

Крім того, за його словами, на засіданні проаналізували застосування високоточної зброї.

"Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - додав Зеленський.

Зернова угода: чи є шанс на її відновлення

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.