Зеленський провів важливу Ставку: про що говорили

9 січня президент Володимир Зеленський провів важливий Ставку верховного головно, де взяли участь керівники основних напрямків ведення бойових дій та операцій.

Про це повідомив Зеленський у Тelegram.

Згідно з повідомленням, разом із представниками Генштабу, Міноборони, Мінстратегпромому і Мінцифри були детально розглянуті питання забезпечення фронту снарядами та дронами.

За його словами, під час Ставки було обговорено фактичні витрати, щоденні потреби та їх розподіл між військовими підрозділами, а також - проведено систематизацію поточних та майбутніх контрактів, розглянуто питання допомоги від партнерів і власного виробництва зброї та дронів.

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - написав він.

Зеленський додав, що учасники Ставки проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил і ППО.

"Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський 17 листопада провів Ставку, за результатами якої доручив військовому командуванню "запропонувати рішення", щоб злети російських МІГів "не паралізовували" всю країну на кілька годин.