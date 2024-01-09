- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський провів важливу Ставку: про що говорили
9 січня президент Володимир Зеленський провів важливий Ставку верховного головно, де взяли участь керівники основних напрямків ведення бойових дій та операцій.
Про це повідомив Зеленський у Тelegram.
Згідно з повідомленням, разом із представниками Генштабу, Міноборони, Мінстратегпромому і Мінцифри були детально розглянуті питання забезпечення фронту снарядами та дронами.
За його словами, під час Ставки було обговорено фактичні витрати, щоденні потреби та їх розподіл між військовими підрозділами, а також - проведено систематизацію поточних та майбутніх контрактів, розглянуто питання допомоги від партнерів і власного виробництва зброї та дронів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - написав він.
Зеленський додав, що учасники Ставки проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил і ППО.
"Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - підкреслив президент.
Нагадаємо, Зеленський 17 листопада провів Ставку, за результатами якої доручив військовому командуванню "запропонувати рішення", щоб злети російських МІГів "не паралізовували" всю країну на кілька годин.