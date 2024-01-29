Зеленський розповів, скільки людей воюють у лавах ЗСУ

В Україні мільйонна армія, а 30 мільйонів людей працюють, і всі разом вони захищають Європу і світ. А українці, які виїхали з країни незаконно, мають повернутися додому та сплачувати податки Україні.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD,

Чисельність української армії становить 880 тисяч осіб

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше небагато. Сказати точно цифру не можу. Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - сказав президент.

При цьому Зеленський уточнив, що на сьогодні не відомо точно, скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

Зеленський хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону

Журналістка телеканалу зауважила, що у Німеччині наразі триває дискусія щодо того, чи слід німецькому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призивного віку, аби на зекономлені кошти надати підтримку Україні.

У відповідь Зеленський зазначив, що це дуже узагальнене рішення, оскільки потребує урахування багатьох деталей, додавши, що уряд Німеччини особисто має право його приймати.

"Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, щоб вони були в Україні", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті, а в тому, що ці люди мають сплачувати податки.

"Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну.", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, він не вимагає від Німеччини негайно повернути громадян України призивного віку, оскільки ми живемо у демократичному світі. Зеленський пояснив, що для цієї процедури необхідний відповідний закон.

"Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні", - зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію, але не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна Рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Також Міністерство оборони у цьому році хоче призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.