Зеленський розповів, яку техніку Україна отримала від партнерів цього тижня

Завдяки тому, що міжнародні партнери цього тижня передали велику кількість техніки, Україна посилила можливості для контрнаступу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, Володимир Зеленський подякував США, які виділили фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки українського бюджету.

"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії - за "Цезарі", зі Словенії - за бронетехніку, з Іспанії - за танки, з Німеччини - за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО", - заявив Зеленський.

Президент висловив подяку Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах, Італії - за активність заради скорішої відбудови нашої держави, Хорватії - за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях.

Нагадаємо, до України прибули французькі самохідні артилерійські установки Caesar, які передала Данія. Країна також організувала тренування для українських бійців.

Також, як повідомили журналісти, уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронеавтомобілів, це найстаріша зброя, яку передала країна.

Нещодавно Німеччина передала Україні другий комплекс ППО IRIS-T.