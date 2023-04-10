Зеленський розширив склад Ставки: хто увійшов

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Про це йдеться в указі глави держави №205 від 10 квітня.

Зазначається, що рішення ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони. Воно набирає чинності з дня опублікування, тобто вже чинне.

Нагадаємо, що 6 березня президент ввів до складу Ставки першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка, 14 лютого - міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка (замість загиблого Дениса Монастирського) та Василя Малюка як голову Служби безпеки України (як перший заступник голови СБУ він входив до Ставки з серпня 2022 року).

19 грудня до Ставки увійшов як віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, а ще до цього, 17 листопада, - як тодішній міністр інфраструктури (разом з заступником керівника Офісу президента Романом Машовцем).

Зазначимо, що Камишін повідомив про свою відставку з посади голови правління "Укрзалізниці" 28 лютого, заявивши, що очолить офіс з євроінтеграції УЗ в Європі. Наразі ж на цій посіді Камишіна замінив його колишній радник Євген Лященко, що увійшов у правління УЗ в 2021 році.

3 березня Камишін став позаштатним радником Зеленського. Однак 18 березня було заявлено, що він очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна, який тоді ж подав у відставку. 21 березня це кадрове рішення схвалила Верховна Рада, а 24 березня Зеленський увільнив Камишіна з від виконання обов'язків свого радника.