Зеленський та Дуда відкрили Алею сміливості, де викарбують імена іноземних друзів України

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій будуть викарбовані імена міжнародних друзів і партнерів України.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Ім'я президента Польщі Анджея Дуди першим з'явилося на Алеї.

"Сьогодні хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій Алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що на Алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були з Україною.

Фото: Укрінформ

Зеленський подякував Дуді та його дружині, польському уряду й польському суспільстві, які "відносяться тепло, по-братерськи" до України.

Він також наголосив, що дуже важливо, що друзі разом у такі символічні дні для України, як День прапора і День Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, до Києва для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.