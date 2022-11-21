Зеленський та Макрон обговорили захист України від російських повітряних атак

Президент Володимир Зеленський та його французький колега Емануель Макрон провели телефонну розмову в якій обговорили питання енергетичної стабільності України, зокрема забезпечення захисту від повітряних атак. Про це Зеленський написав на своєму телеграм-каналі.

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"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС. Також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак", - написав президент.

Інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО закликав парламентарів забезпечити повний захист українського неба, надавши Україні достатню кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони