Зеленский уполномочил говорить от имени Украины лишь трех человек, включая себя

Президент Владимир Зеленский установил, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер-министр (сейчас это Денис Шмыгаль) и министр иностранных дел (сейчас это Дмитрий Кулеба).

Об этом говорится в указе главы государства №671 от 22 декабря о вопросах координации внешнеполитической деятельности государства.

Давать официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины, как следует из документа, может лишь Министерство иностранных дел.

Все остальные органы должны согласовывать с МИД все свои заявления, затрагивающие международную тематику, в том числе по членству Украины в международных организациях и объединениях; согласовывать с ним все готовящиеся международные документы, проведение международных консультаций и переговоров, визиты своих руководителей за рубеж и визиты иностранных делегаций в Украину.

Также Зеленский распорядился, чтобы чиновники отчитывались ему и МИД о своих служебных контактах по вопросам внешней политики и с иностранными представителями в течение десяти дней после таких контактов, а в случае получения особо важной информации — неотложно.

Официальная переписка с иностранными ведомствами и международными организациями, согласно указу, должна вестись только через МИД, а с его иностранными аналогами только самим МИД.

Кроме того, главы украинских госорганов также должны отчитываться МИД обо всех договоренностях, достигнутых на международных переговорах и встречах.

Представители МИД также в обязательном порядке должны присутствовать на международных встречах в Украине с участием премьер-министра, других членов Кабмина и глав центральных органов власти, а послы Украины — присутствовать на аналогичных встречах за границей.

Помимо этого, Зеленский предусмотрел возможность появления с его разрешения в министерствах дипломатических советников. Они будут участвовать в подготовке иностранных визитов, визитов зарубежных делегаций в Украину, комментариев и заявлений соответствующего ведомства по международным вопросам, а также участвовать в международных встречах главы своего ведомства в Украине.