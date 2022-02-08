Зеленский уволил Дещицу, назначив нового посла в Польше

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше, назначив вместо него Василия Зварыча. Об этом говорится в указах главы государства №43 и №44 от 8 февраля.

Кроме того, указом №45 президент заменил специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования. Вместо Виктора Крыжановского, занимавшего эту должность с 21 августа 2017 года, им стал Юрий Клименко.

Также Зеленский своим указом №46 назначил генерального консула Украины в Стамбуле Романа Недильского представителем Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству.

Напомним, что упомянутого выше Дещицу назначил еще в начале своего срока предыдущий президент Петр Порошенко: произошло это 13 октября 2014 года.

Зварыч же до этого работал директором второго территориального департамента Министерства иностранных дел, причем в предыдущие годы уже работал в посольстве Украины в Польше, занимая должность советника-посланника.

Напомним при этом, что именно с Польшей Украина намерена создать вместе с Великобританией новый региональный союз. Однако подписание соответствующих документов неделю назад сорвалось: официально было заявлено, что причиной послужило заражение британского министра иностранных дел Лиз Трасс коронавирусом, из-за чего та не смогла приехать в Киев.

В то же время Киев тогда посетили представители Великобритании и Польши более высокого ранга — премьер-министры Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий.

Отметим также, что в январе отношения Украины с Польшей ухудшились из-за решения "Укрзализныци", которая запретила транзит грузовых поездов по украинской территории, сославшись на работы по электрификации пути. Однако в конце января было заявлено, что профильные министры двух стран все же согласовали отмену ограничений.

До этого напряжение в отношениях вызывал отказ Министерства инфраструктуры и развития Польши увеличивать квоту разрешений для украинских автотранспортных компаний на грузоперевозки в Польшу и транзит грузов по ее территории.