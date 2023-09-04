Зеленський відвідав українських захисників на Донеччині

Під час робочої поїздки на Донеччину, президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти військових з'єднань оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Глава держави разом із командувачем морської піхоти та ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 8 бригад.

В рамках візиту, Зеленський вислухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" та виконання бойових завдань, а також рівень матеріально-технічного забезпечення.

Зеленський обговорив з командирами низку актуальних питань. Командири наголосили на потребі в БПЛА, засобах протидії дронам та нестачі боєприпасів. Також, було зазначено, що в деяких підрозділах не вистачає особового складу.

Під час обговорення також було висловлено ідею створення допоміжної системи забезпечення бригад. Ця система візьме на себе менеджерські функції і звільнить час командирів для бойової роботи. Додатково, обговорювалися методи підвищення мотивації воїнів.

Він також висловив подяку військовим та вручив державні нагороди українським захисникам.

"Пишаюся, що в нас у державі є такі звичайні, але при цьому героїчні люди. Завдяки вам тут точно залишиться Україна. І це важливо для всіх майбутніх поколінь" – додав президент.

Нагадаємо, українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.