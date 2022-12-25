Зеленський виступить у Верховній Раді із щорічним зверненням, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський виступить із щорічним зверненням щодо ситуації в країні перед народними депутатами у парламенті.

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Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що щорічне звернення Зеленського відбудеться в парламенті до кінця року.

З міркувань безпеки влада не анонсує і не називає час виступу президента.

Зазначимо, минулого року Зеленський виступив із щорічним посланням до Верховної Ради 1 грудня.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Під час візиту українського лідера, зокрема, США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.