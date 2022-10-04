Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо окупованих територій

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними ряд указів російського президента Володимира Путіна, в котрих йде мова про визнання “незалежними” окупованого Криму, "ЛНР", "ДНР", а також частин Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться в Указі президента №687/2022 від 4 жовтня.

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Згідно з документом, визнаються нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Президента Росії від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі або у зв’язку з реалізацією зазначених указів російського президента.

В згаданих документах Путін визнав "незалежними" окупований Крим, "ЛДНР", та окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерреш заявив, що будь-яке рішення РФ про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили, а псевдореферендуми, котрі Росія провела на окупованих українських територіях, не є справжнім народним волевиявленням.