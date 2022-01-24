Зеленский — внешней разведке: пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании национальных интересов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки (СВР) готова и должна перейти к наступательным действиям в отстаивании национальных интересов государства.

Свое мнение гарант высказал, поздравляя сотрудников СВР с их профессиональным праздником, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии", — сказал президент сотрудникам СВР.

В нынешних реалиях, как отметил Зеленский, важно получать правдивую информацию, чтобы ей никто не манипулировал. Кроме того, достоверная информация защищает Украину от недоброжелательных целей, уверен глава государства.

Зеленский подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех сферах — залог для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

Ранее украинская разведка сообщала, что российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины.

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка полагает, что это может использоваться как предлог для вторжения России в Украину.

После обнародования этой информации аварию ликвидировали, по всей видимости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала спокойную ситуацию, но будет продолжать уточнять информацию.