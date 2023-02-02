Зеленський вперше провів додаткове засідання Ставки у вузькому форматі: для "особливо вагомої розмови"

Президент Володимир Зеленський у четвер провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке вперше пройшло не тільки у традиційному, але й у обмежному складі. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки. А потім, у другій половині дня – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови", - заявив він.

Президент не повідомив жодних подробиць щодо "вузького" складу цього органу, але дав зрозуміти, що настільки чутливі питання обговорювалися саме стосовно імовірного військового наступу Росії.

"Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій", - сказав Зеленський.

За його словами, РФ шукає варіанти для того, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагається поставити на службу своїй агресії потенціал усіх територій, яка вона поки що контролює.

"Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням. Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію", - підкреслив президент.

Як висловився глава держави, ворог "має вийти із цієї своєї стадії" значно більш послабленим, ніж передбачає для себе навіть у найгірших сценаріях, що є важким завданням для України, яка все одно має його виконати.

Нагадаємо, що як заявив український міністр оборони Олексій Резніков, російські окупаційні війська можуть розпочати масштабний наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.