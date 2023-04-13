Зеленський запровадив в Україні нове свято на честь річниці знищення крейсера "Москва"

Президент Володимир Зеленський започаткував в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу, який відзначатиметься щороку 13 квітня, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що указ про встановлення професійного свята працівників ОПК він підписав, аби відзначити важливе значення цієї сфери для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності України.

Як нагадав Зеленський на зустрічі з представниками галузі, саме цього дня рік тому крилатими протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва було уражено й потоплено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

"Сьогодні в нас – визначний день, коли ми згадуємо історичну подію для нашої держави, коли вшановуємо всіх, хто забезпечує саму можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу", – сказав президент.

За словами глави держави, це було перше застосування "Нептуна" у бойових умовах, і воно стало історичним, допомігши "навести лад" в українській акваторії Чорного моря. Зеленський акцентував, що нині є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів, які виробляються в Україні або спільно з нею.

Він зазначив, що Україна має розвивати й нарощувати виробництво вітчизняного озброєння, ракет, снарядів, техніки, двигунів тощо. За його словами, держава вже почала виробляти артилерію, гармати, снаряди, розвиває нові технології в напрямку виробництва БПЛА та морських дронів.

"Український оборонно-промисловий комплекс може стати і, впевнений, стане однією з ключових галузей нашої економіки, як це й мало б бути від часу здобуття нашої незалежності. Ми бачитимемо відповідні збільшення обсягів державного замовлення", – заявив президент.

Амбітною метою глава держави назвав досягнення спроможності України оборонятися, а після перемоги над ворогом – експортувати озброєння.

"Обов’язково після нашої перемоги ми будемо допомагати іншим. Це наша амбітна мета. Але ми вже довели за час цієї війни, що можемо досягти будь-якої амбітної мети. Україна завжди співпрацюватиме в питаннях оборони із найсильнішими державами й компаніями світу. І зробимо все, щоб зацікавленість світу у співпраці з Україною в ОПК завжди була на відповідному, високому рівні", – наголосив він.

Зеленський вказав, що потенціал міцної держави базується на людях, здатних будувати ракети, техніку, лінії з виробництва боєприпасів, які можуть робити оборону технологічною, аналізувати розвиток військової науки й глобальну конкуренцію оборонно-промислових комплексів.

Президент вручив працівникам ОПК високі державні нагороди, зокрема орден Богдана Хмельницького III ступеня, ордени "За заслуги" II і III ступенів, ордени Данила Галицького та орден княгині Ольги III ступеня, медалі "За працю і звитягу".

Крім того, під його головуванням відбулася нарада з керівниками центральних органів виконавчої влади та підприємств ОПК, зокрема за участі гендиректора конструкторського бюро "Луч" Олега Коростельова, на якій обговорювалася стратегія розвитку галузі.