Зеленський заявив, що наразі переговори з Путіним неможливі

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.

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Про це президент України Володиммр Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

"На сьогоднішній день – ні. Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – Путін чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, 3, 5, 10. Це дві різні речі, тому що Мінськ – порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Україна на захисті нашої спільної свободи", також заявив, що переговори з Росією наразі неможливі.