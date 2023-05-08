Зеленський збирав Ставку: обговорили постачання зброї та боєприпасів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський в понеділок зібрав чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було обговорено можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Учасники заслухали дані про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських окупантів та про їхнє подолання.

Президенту доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ", а також про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час, повідомляють в Офісі президента.

У ході засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Окремо заслухали доповідь про постачання артилерійських боєприпасів та ракет усіх типів для потреб української армії в поточному році.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 25 квітня. Учасники обговорили виробництво озброєння та плани Росії.