Зеленський збирав Ставку: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Під час засідання Ставки обговорювалися ситуація про актуальну ситуацію на полі бою та, зокрема на найскладніших напрямках, повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що всі напрямки бойових дій є однаково важливими і Україна не може мати слабких місць в обороні.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності, а керівник розвідки поінформував про ймовірні плани ворога.

Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами. Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

"Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги.

Окремо учасники засідання підбили підсумки та розглянули практичні результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" на якій відбулася зустріч учасників "танкової коаліції".

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 21 квітня. Учасники обговорили виробництво озброєння та плани Росії.