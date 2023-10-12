Зеленський зібрав Ставку: обговорили три ключові питання

12 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалися три ключові питання: обстановка на фронті, питання озброєння та ситуація на Близькому Сході.

Про це він повідомив у Тelegram.

Під час першого пункту щодо ситуації на фронті командувачі Залужний, Сирський та Тарнавський надали доповіді про ситуацію на основних напрямках – схід та південь. Основною темою обговорення був захист наших позицій та подальші дії. На засіданні було зазначено, що необхідно підтримувати високий ступінь готовності військ та вдосконалювати координацію дій між різними військовими підрозділами. Планується також розглянути можливості для просування вперед на обраній стратегічній меті.

Другим пунктом, за словами Зеленського, є українське виробництво зброї та техніки, а також нарощування виробництва боєприпасів. Міністр стратегічної промисловості отримав завдання представити чітку програму забезпечення всіх потреб Збройних Сил України, включаючи ракети, дрони, бронетехніку та снаряди.

Зазначається, що робота у цьому напрямку вже призвела до певних успіхів, і очікується подальший розвиток цього процесу. Окреме доручення було надане віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову – реалізувати максимальну цифровізацію систем постачання для сил оборони.

Ситуація на Близькому Сході: У третьому пункті порядку денного голова Служби зовнішньої розвідки Литвиненко представив комплексний аналіз ситуації на Близькому Сході. Розглядалися всі чинники, які мають вплив на стабільність та інтереси України у цьому регіоні. Зазначено, що важливо підтримувати співпрацю з міжнародними партнерами для запобігання подальшій дестабілізації та забезпечення безпеки громадян України, які перебувають у цьому регіоні.

Нагадаємо, попередню Ставку Зеленський провів 15 вересня, під час якої було обговорено ситуацію на фронті за всіма напрямками.