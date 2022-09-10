Зеленський зібрав ставку. Прийняли рішення по безпеці звільнених територій

Президент Володимир Зеленський в суботу 10 вересня зібрав ставку Верховного головнокомандувача, в ході засідання були прийняті рішення щодо безпеки звільнених територій. Про це повідомляється на сайті президента.

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"Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах", - сказано в повідомленні.

Також в ході засідання в Ставці обговорили підсумки 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі «Рамштайн», яка завершилася напередодні.

"З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі. Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.

9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.