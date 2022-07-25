Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 25 липня звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

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Відповідний указ №530/2022 опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Очільник держави цього ж дня указом №531/2022 призначив Віктора Хоренка на посаду командувача ССО ЗСУ.

Причини зміни командувача Сил спецоперацій ЗСУ в ОП не називають.

Зазначимо, що Галаган – ветеран війни на Донбасі. Був поранений під час виконання бойового завдання у квітні 2015 року. У 2018 році він отримав звання генерал-майора.