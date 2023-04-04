Зеленський змінив склад РНБО: хто ввійшов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який стосується зміни у складі Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Таким чином, до складу органу ввійшов міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 28 лютого Олександр Камишін повідомив, що йде з посади голови правління "Укрзалізниці", зазначивши, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі.

Пізніше він став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського. А вже через кілька тижнів Верховна Рада проголосувала за призначення Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

24 березня президент Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов'язків свого радника. На цій посаді Камишін був три тижні.