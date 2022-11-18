Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача: хто до неї увійшов

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ставки Верховного Головнокомандувача, увівши до неї двох осіб.

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Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Так, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача тепер входять ще й міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних cил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який під час війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.