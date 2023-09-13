Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України відповідно до його заяви.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Звільнити Тищика Сергія Миколайовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Зеленський призначив Сергія Тищика на цю посаду у жовтні 2019 року. Він відповідав за розслідування та судові процеси у сфері антимонопольного права.

Наразі невідомо, чому Тищик подав заяву про звільнення. Новий державний уповноважений Антимонопольного комітету України буде призначений найближчим часом.

Зауважимо, раніше видання "Наші гроші" писало, що Тищик може бути пов’язаним із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 7 вересня НАБУ повідомило Коломойському та ще п'яти особам, що були працівникам ПриватБанку, про підозру у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень. Встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один з власників фінустанови з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння його коштами.