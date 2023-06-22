Зеленський звільнив посла в Білорусі

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади надзвичайного і повноважного посла України в Білорусі. Відповідний указ №346 глава держави підписав 22 червня.

Кизим був призначений послом у Білорусь попереднім президентом Петром Порошенком 16 лютого 2017 року, тобто займав посаду більше шести років. Наразі офіційних коментарів такого кроку з боку офісу чинного глава держави не було. Не коментував це поки й сам Кизим.

Втім, нагадаємо, що у квітні Міністерство закордонних справ вирішило відкликати його для консультацій після проведення 18 квітня фактичним керівником країни Олександром Лукашенком зустрічі в Мінську з "головою ДНР" Денисом Пушиліним.

У відомстві тоді заявили, що така спроба легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку є черговим і кричущим недружнім актом з боку Білорусі, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.

Зазначимо також, що ще в березні 2022 року, під час окупації частини української території російськими військами, що вторглися з території Білорусі, сама Білорусь вирішила вислати більшість українських дипломатів з країни та закрити консульство України у Бресті через виявлення "недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ". Було дозволено залишитися максимум п'ятьом особам, зокрема послу.

Кизим, нагадаємо, є дипломатом з 27-річним стажем: в минулі роки він працював першим секретарем посольств у Франції (1996-2000) та в Німеччині (2001-2003), радником департаменту контролю над озброєнням та військово-технічного співробітництва МЗС (2004-2007), радником посольства в Канаді (2007-2011), начальником відділу НАТО департаменту міжнародної безпеки та роззброєння МЗС (2011-2013), заступником директора департаменту міжнародної безпеки МЗС (2013-2015) та радником-посланником посольства у Великій Британії (2016–2017).