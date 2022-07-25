Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Зеленський підписав указ про звільнення Демченка 25 липня.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.

Руслан Демченко був призначений на цю посаду 16 червня 2020 року. За часів Януковича він був заступником міністра закордонних справ. Саме його називають одним із авторів "Харківських угод".

Цим звільненням Зеленський продовжив чергу гучних звільнень в українському політикумі.

Так, Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.

17 липня президент підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.

Глава держави призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка.